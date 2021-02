Aos 36 anos, Daniele Hypólito renova e continuará a competir pelo Flamengo

Com cinco participações olímpicas no currículo, Daniele Hypólito continuará competindo e pelo Flamengo. Nesta quarta-feira, a veterana, de 36 anos, renovou o seu contrato para seguir defendendo o clube carioca na temporada 2021. Ela faz parte da equipe de ginástica artística do Flamengo ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade.

"A data não poderia ser mais simbólica, dia do atleta profissional. Estou muito feliz de poder renovar com o Flamengo que sempre foi a minha casa e sempre será. Ter a oportunidade de representar esta nação por mais uma temporada é um emoção e uma alegria muito grande", disse.

Daniele competiu nos Jogos de Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio de Janeiro-2016, sendo a ginasta mais experiente do Brasil em atividade. Ela também foi a primeira representante do País a conquistar uma medalha em um Mundial da modalidade, em Gent, na Bélgica, em 2001, no solo. E chegou ao Flamengo em 1995, quando tinha apenas oito anos.

"Me faltam adjetivos para falar da Dani. Ela é uma atleta símbolo do clube, um ícone, a cara do Flamengo. Serve de exemplo para todos os demais. Se depender de mim, ela vai estar aqui velhinha nos ajudando e fazendo parte da família rubro-negra", elogiou o vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, Guilherme Kroll.