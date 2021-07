Aos 36 anos, Felipe Lima garante vaga na semifinal dos 100 metros peito

O nadador Felipe Lima conquistou, neste sábado, uma vaga na semifinal dos 100 metros peito nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O experiente atleta, de 36 anos, ficou em quarto lugar na sétima bateria, garantindo o oitavo melhor tempo, com 59s17.

"Eu estou muito feliz. Aos 36 anos, sou o mais velho da natação. Queria baixar para 58 segundos, mas vou ter mais uma oportunidade", disse o atleta, após a prova para a reportagem do SporTV.

Outro brasileiro na prova, Caio Pumputis, não teve sucesso, ao terminar a quarta bateria em sexto lugar, com o tempo de 1min00s76. O 16º tempo, último a se classificar para a semifinal, foi de 59s68, do russo Kirill Prigoda. "Primeira olimpíada, primeira queda nesta atmosfera incrível, Teno tempo melor que isso, mas nadei feliz para caramba e voltar com tudo para os 200 medley."

Guilherme Costa também foi eliminado nos 400 metros livre. O nadador completou a prova em 3min45s99, terminando na quinta colocação na quarta bateria e não obteve classificação para a final. "Não foi o tempo que eu treinei para fazer. Eu errei o número de braçadas e embolei, mas preciso levantar a cabeça porque ainda tenho outras provas para disputar", disse o representante do Brasil também nos 800m e 1.500 metros.

O revezamento feminino 4x100 livre também não conseguiu um lugar na final, ao completar a prova na sexta posição, com o tempo de 3min39s19.