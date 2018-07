Aos 38 anos, Maurren volta a treinar para disputar o Pan de 2015

Maurren Maggi, campeã olímpica do salto em distância em Pequim/2008 com 7,04 m, retomou os treinos após a temporada em que esteve à beira da aposentadoria. No dia 3 de novembro ela se uniu aos outros atletas do grupo treinado por Nélio Moura – formado principalmente por jovens saltadores –, após dois meses de férias.

A saltadora completará 39 anos em junho, e mantém o desejo de disputar o Pan de Toronto, em julho. Maurren é dona de três medalhas de ouro (Winnipeg-1999, Rio-2007 e Guadalajara-2011) e nunca escondeu seu carinho pela competição. Foi na disputa em solo canadense, 15 anos atrás, que ela começou a se destacar no cenário mundial. “Nesse primeiro período de treinos ela está sofrendo um pouco, mas está acompanhando o grupo”, afirmou Moura. “Acho que em março, abril, ela já pode participar de alguma competição. O Pan continua sendo um objetivo, mas vamos avaliar as metas mês a mês.”

Maurren foi anunciada como comentarista de atletismo da TV Globo em agosto, na equipe montada pela emissora com vistas aos Jogos de 2016. Ela tentará manter jornada dupla até a Olimpíada do Rio, caso tenha condições de brigar pela classificação ao torneio.

No início do ano ela anunciou que estava prestes a se aposentar por falta de recursos, já que está sem clube desde 2012. Para deixar de “pagar para competir”, lançou uma “vaquinha” virtual. Arrecadou R$ 44 mil, que lhe garantiram um período de treinos na Europa em junho. Maurren iria competir, mas se lesionou. Os problemas físicos, aliás, se tornaram uma constante desde 2008. Sua última marca registrada é 6,21 m, obtida em 2013 no GP de Belém.