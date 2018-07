Aos poucos, australianos começam a ocupar a Vila Olímpica

Marcio Dolzan e Nathalia Garcia, do Rio, Estadão Conteúdo

Dois dias após se negar a entrar na Vila dos Atletas por considerar seu edifício "inabitável", parte da delegação da Austrália começou a ocupar seu espaço no alojamento nesta terça-feira. O local passou por reformas desde o início da segunda-feira e a expectativa é de que fique inteiramente pronto até quarta. Por enquanto, apenas os chefes de equipes do país estão chegando à vila. Os primeiros atletas deverão entrar na quarta-feira.

Na manhã desta terça, o diretor de comunicação da equipe australiana, Mike Tancred, circulava animado pela área internacional da Vila Olímpica. "Como brinquei, é como o hotel Hilton, porque do outro lado da minha varanda tem uma bonita piscina, é magnífico. É uma pena que algumas coisas no interior tiveram problemas. Estive em nove Olimpíadas, contando os Jogos de Inverno, e essa é provavelmente a melhor Vila que já estive", afirmou.

Tancred é o mesmo que, no último domingo, afirmara que a equipe australiana "precisava de encanadores, não de cangurus", ao responder a um comentário de gosto duvidoso do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB).

O australiano disse que os atletas que já estão no Brasil e se hospedaram em hotéis da região devem ir para a vila na quarta-feira. Outros competidores da Austrália desembarcam no Rio durante a madrugada. "Provavelmente teremos 100 atletas até amanhã (quarta)", disse Tancred.