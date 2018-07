Após 4 ouros, Biles será porta-bandeira dos EUA no encerramento do Rio-2016

O excelente desempenho de Simone Biles nos Jogos do Rio foi reconhecido pela delegação norte-americana. Neste sábado, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos anunciou que a ginasta foi escolhida pelos membros da equipe do país para ser a porta-bandeira na cerimônia de encerramento do evento em que conquistou quatro medalhas de ouro, marcada para este domingo, no Maracanã.

A Olimpíada do Rio foi a primeira da carreira de Biles, de 21 anos. E ela venceu quatro eventos - a disputa por equipes, no salto, no solo e no individual geral -, além de ter faturado um bronze, na barra assimétrica. Assim, se tornou a quarta ginasta a vencer quatro eventos em uma mesma edição dos Jogos, se juntando a Larissa Latynina (1956), Vera Caslavska (1968) e Ekaterina Szabo (1984).

"É uma honra incrível ser selecionada como a porta-bandeira pelos meus companheiros de equipe dos EUA", disse Biles. "Esta experiência foi o sonho de uma vida para mim e minha equipe e considero um privilégio representar o meu país, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos e a ginástica levando nossa bandeira. Eu também gostaria de agradecer a cidade do Rio, e todo o Brasil, por sediar Jogos incríveis", acrescentou.

Considerada a maior ginasta da sua geração, Biles foi decisiva para o ótimo desempenho dos Estados Unidos na modalidade, com nove medalhas conquistadas no Rio. E ela será apenas a segunda ginasta do país a carregar a bandeira na Olimpíada - o outro foi Alfred Jochim, na abertura dos Jogos de 1936.

