Após bronze em Tóquio, Laura Pigossi retorna à Espanha e celebra feito histórico

Depois do feito histórico no último sábado ao conquistar a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão, junto com Luisa Stefani, a primeira do Brasil em uma Olimpíada no tênis, a brasileira Laura Pigossi embarcou nesta segunda-feira em Tóquio para Barcelona, na Espanha.

Leia Também Com quatro medalhas de ouro, lutador Mijaín López iguala lendas olímpicas como Phelps e Carl Lewis

A tenista, que faz aniversário e comemora 27 anos de idade nesta segunda-feira, celebrou a semana histórica onde salvaram ao todo oito match points, sendo quatro na disputa pelo bronze na conquista sobre as russas Elena Vesnina e Veronika Kudermetova, vice-campeãs de Wimbledon.

"Foi uma semana mágica, não conseguiria definir com qualquer outra palavra, vivi sensações que nunca tinha sentido em minha vida. Por mais que já tivesse defendido o Brasil nunca vivi algo tão forte, nunca me entreguei tanto dentro de uma quadra, nunca joguei tanto com a alma do meu coração, lutando e vibrando em cada ponto. Realmente aproveitei cada segundo. O vínculo que criei com todos aqui do time foi algo surreal e acho que sem eles isso não poderia ter acontecido. Agradecer uma vez mais o Jaime Oncins, o Daniel Melo, o Eduardo Frick, eles realmente seguraram uma barra gigante em cada jogo, vendo contra quem jogaríamos contra. Foi uma semana espetacular. Eu e a Luísa Quase #OURAMOS. Escapou por um pouquinho", disse Pigossi.

"Estou muito feliz, por um lado triste de estar indo embora daqui, mas por outro lado já querendo voltar a treinar e usar tudo o que aprendi e cresci essa semana aqui tendo jogado contra meninas de alto nível, com ranking muito bom e muitas vezes ter jogado melhor que elas. Isso me faz ter muita vontade de seguir trabalhando forte para alcançar novos objetivos. Estou bastante esperançosa para esse final de ano", completou.

Pigossi desembarca nesta terça-feira em Barcelona e inicia a preparação ao lado do treinador German Puentes para sua próxima gira de torneios, que serão na Espanha - em Ourense, a partir do próximo dia 16, e Vigo, a partir do dia 23. Ela disputa a chave de simples e de duplas dos eventos com premiação de 65 pontos no ranking da WTA.