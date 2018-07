Após bronze, nadador brasileiro diz que deixou unhas crescerem por vantagem

O bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio conquistado pelo brasileiro Phelipe Rodrigues - que dividiu o pódio com André Brasil, que ficou com a prata - na prova dos 100 metros livre S10 foi garantido por uma vantagem de apenas seis centésimos para o quarto colocado, o ucraniano Denys Dubrov. A diferença mínima nesta terça-feira pode ter sido assegurada por uma estratégia de Phelipe: o tamanho das unhas.

Pouco depois de deixar a piscina do Estádio Aquático Olímpico na noite desta terça-feira, Phelipe Rodrigues contou que deixou de cortar as unhas das mãos para tentar conseguir alguma vantagem em uma prova tão apertada. E ele considerou que a estratégia funcionou.

"As provas de 50 metros e 100 metros são decididas no detalhe. Eu estiquei tudo que consegui esticar, deixei minha unha crescer pra ver se fazia a diferença, e fez a diferença", disse Phelipe, que não trocou de lugar no pódio com André Brasil por apenas 11 centésimos. "Não vou tirar o mérito de quem chegou na minha frente, mas dei o que tinha que dar."

Esse foi o segundo pódio de Phelipe Rodrigues nos Jogos do Rio-2016. Na semana passada, ele já havia conquistado a prata nos 50 metros livre. Com essas duas, o nadador chegou à quinta medalha paralímpica. Ele já tinha quatro pratas, sendo três delas conquistadas em Pequim-2008 e Londres-2012.