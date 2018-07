Após bronze no Rio-2016, Poliana Okimoto é vice-campeã do Circuito Mundial

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a brasileira Poliana Okimoto se sagrou vice-campeã do Circuito Mundial de maratona aquática neste sábado. Ela garantiu a conquista ao chegar em terceiro lugar na última etapa da competição, em Hong Kong, na China.

A nadadora do Brasil completou a maratona de 10km com o tempo de 2h17min28s2, mesma marca da italiana Arianna Bridi, que chegou em segundo lugar. A primeira posição na etapa de Hong Kong ficou com a também italiana Rachele Bruni, com o tempo de 2h17min12s70. Bruni garantiu o título da temporada, quase dois meses depois de levar a prata na mesma prova no Rio-2016.

Campeã do circuito em 2009, Poliana terminou em segundo lugar geral mesmo ficando de fora de algumas etapas do Circuito, porque priorizou sua preparação para a Olimpíada. Sem pontuar nestas etapas, encerrou sua campanha com 74 pontos, atrás dos 86 conquistados por Bruni.

A brasileira Ana Marcela Cunha também obteve bom rendimento no Circuito. Somou pontos suficientes para figurar no quarto lugar geral. No entanto, não vai aparecer no resultado final da temporada porque ficou de fora de mais etapas do que o permitido pelo regulamento da competição.

A mesma situação aconteceu com Allan do Carmo, que terminaria o Circuito no 10º lugar geral. Neste sábado, em Hong Kong, ele terminou a etapa na quarta colocação, com o tempo de 2h10min29s3, logo à frente do compatriota Diogo Villarinho, com 2h10min29s4.

No geral, o italiano Simone Ruffini faturou o título do Circuito, com 94 pontos. O alemão Andreas Waschburger ficou em segundo lugar, com 90. E o norte-americano Charles Peterson terminou na terceira posição, com 66 pontos.