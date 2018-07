Após criticas da Wada, COI comemora 'sucesso' do controle antidoping no Rio

O Comitê Olímpico Internacional (COI) tentou colocar panos frios no tom duro das críticas da Agência Mundial Antidoping (Wada) ao controle de dopagem dos Jogos Olímpicos do Rio. Para a entidade, o relatório de observadores independentes da Wada publicado nesta quinta-feira mostra que o programa antidoping dos Jogos do Rio foi "um sucesso".

"O relatório nos mostra que os Jogos Olímpicos foram um sucesso com relação ao programa antidoping. A integridade do programa foi garantida apesar dos desafios que o Comitê Organizador teve que superar. Eu gostaria de agradecer todos os especialistas, staff e voluntários envolvidos", disse Richard Budgett, diretor médico e científico do COI.

Ainda que o relatório tenha recomendado ao COI tomar cuidado para tornar ao padrão de qualidade dos Jogos anteriores ao do Rio, o comitê internacional fez questão de frisar que o programa antidoping foi melhorado em diversas áreas, principalmente no período que antecedeu à competição.

Em seu comunicado, o COI faz um "porém" e lembra que o controle de doping no Rio-2016 teve que superar desafios, como falta de recursos e de voluntários e funcionários treinados.