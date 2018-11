Após demissão de kuwaitiano, Associação dos Comitês Olímpicos adia eleição

A Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC, na sigla em inglês) adiou a eleição presidencial prevista para esta quarta-feira, após a demissão na segunda-feira do kuwaitiano Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, candidato único à reeleição.

Al-Sabah, que há uma semana deixou seu cargo no Comitê Olímpico Internacional (COI), é acusado pelo escritório de um promotor suíço de trabalhar com outros quatro cúmplices em vídeos falsos para prejudicar os membros do governo do Kuwait, com o qual mantém um longo confronto.

Al-Sabah nega qualquer irregularidade e, sem dar quaisquer detalhes adicionais, disse que as acusações feitas contra ele são motivadas por questões políticas.

Ainda presidente do Conselho Olímpico da Ásia, o kuwaitiano continua sendo uma figura poderosa no esporte, o que causou um clamor entre alguns delegados para reelegê-lo de qualquer maneira.

A sueca Gunilla Lindberg, secretária geral, e o filipino Fyllian Mitchell, o único candidato à primeira vice-presidência, permanecerão como as pessoas com mais peso na organização. Mitchell, se for ratificado pela assembleia, substituirá na primeira presidência o uruguaio Julio César Maglione, de 83 anos, presidente da Federação Internacional de Natação (FINA).

Desde a sua criação em 1979, a ANOC só teve dois presidentes: o mexicano Mario Vázquez Raña,até 2012, e Al-Sabah, cujo mandato também era esperado para longo período.