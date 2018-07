Após EUA, Flamengo fecha acordo para também receber a Grã-Bretanha na Olimpíada

De acordo com o Flamengo, os britânicos usarão a nova piscina - que está em fase final de obras - para o treinamento de algumas modalidades, além da academia de musculação da Gávea e das salas para repouso dos atletas. Em troca, a BOA vai pagar a instalação de equipamentos de alto nível no centro de alto rendimento do Flamengo.

"Uma das melhores partes do acordo é o intercâmbio de conhecimento com o Flamengo, os jogadores, os clubes, dirigentes, treinadores. É uma experiência única, nunca fizemos isto antes e poder ter essa troca de experiências entre os esportes que estarão aqui no Flamengo irá beneficiar os dois lados e deixará um legado. Estamos animados para manter uma transferência de conhecimento estável a longo prazo", disse Jan Paterson, diretora da BOA.

Pelo que brevemente explicou o Flamengo, a parceria é diferente da firmada pela BOA com o Minas Tênis Clube. Os britânicos vão utilizar as instalações do clube de Belo Horizonte no período de aclimatação ao Brasil, antes dos Jogos.