Após faturar três ouros no Rio-2016, Bolt quer férias e festas

Após atingir as marcas de nove medalhas de ouro e faturar o tricampeonato olímpico nas três principais provas de velocidade nos Jogos do Rio, Usain Bolt encerrou sua vida olímpica e não deve voltar atrás como fez em Londres-2012. "Foi ótimo, mas essa vai ser minha última Olimpíada", afirmou para lamento de alguns repórteres na entrevista coletiva após a conquista na madrugada deste sábado no Engenhão.

Neste domingo, o astro jamaicano completa 30 anos. "Ainda não sei como vou celebrar. O Rio é uma boa cidade para se celebrar. Vou ter férias, mas meu técnico que decide. Agora, estou aliviado e só quero ir às festas ", afirmou.

Bolt deverá voltar aos treinos apenas em novembro. "Sinto um alívio pelos anos de estresse que eu vivi com problemas de lesão. Mas também estou triste porque essa é minha última. São tantos sentimentos misturados", descreveu. A próxima temporada deve ser a última da carreira do jamaicano. "Tenho mais um ano para correr e vou sempre fazer o meu melhor".

O feito de Bolt, no entanto, pode ser comprometido por um caso de doping. A medalha do revezamento 4x100 metros de Pequim-2008 pode ser perdida devido ao doping do jamaicano Nesta Carter, um dos atletas flagrados nas reanálises de exames. Bolt afirma que isso não vai comprometer seu legado. "Nada vai manchar meu legado. Sou um atleta limpo, mas não posso me responsabilizar pelos outros".

PARTICIPE