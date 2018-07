Após ganhar de Phelps nas eliminatórias, brasileiro fica em 4º em final nos EUA

Com o tempo de 1min49s87, Giovany melhorou seu tempo das eliminatórias (1min50s81), mas ainda assim ficou atrás dos norte-americanos Conor Dwyer, vencedor com 1min47s88, e Ryan Lochte, segundo com 1min48s66, e do também brasileiro João de Lucca, ouro no Pan de Toronto, que fez 1min49s06.

Na prova feminina, a final prometia com Katie Ledecky (nove medalhas de ouro em dois Mundiais), Missy Franklin (quatro medalhas de ouro na última Olimpíada) e Allison Schmitt (atual campeã olímpica) classificadas. E o resultado foi nesta ordem mesmo - Ledecky fez 1min55s37, Franklin marcou 1min56s73 e Allison cravou 1min57s28.

Nos 100 metros peito, Felipe Lima ficou com a quinta colocação com o tempo de 1min01s35 - havia feito o sétimo melhor tempo das eliminatórias com 1min01s97. Primeira brasileira a ganhar uma etapa da Pro Series (antigo Grand Prix), Daynara de Paula melhorou na final dos 100 metros borboleta e foi a quinta com 58s84 -fez o sétimo melhor tempo nas eliminatórias com 59s22.

Na única final que fez nesta quinta-feira, Michael Phelps ficou com o terceiro lugar com 52s99. Giles Smith foi o vencedor e o canadense Santo Condorelli foi o segundo. Ryan Lochte não participou da prova.