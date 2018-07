Após garantir vaga no Rio-2016, João Gomes Jr já fala em brigar por ouro

João Luís Gomes Jr não conseguiu vencer a prova de 100 metros peito do Troféu Maria Lenk nadando abaixo dos 59 segundos, como havia projetado na manhã desta sexta-feira. O tempo na final, aliás, foi até mais alto (59s10, ante 59s06 na eliminatória). Mas isso não tirou a euforia do nadador, que garantiu sua vaga na Olimpíada com o melhor tempo entre os brasileiros. Agora, ele já fala até em buscar o ouro nos Jogos do Rio de Janeiro.

"É bom chegar aqui e nadar duas vezes na casa dos 59s, quase 58s. Hoje à tarde (final) eu errei algumas coisinhas, mas eu estava um pouquinho mais despreocupado, porque já havia saído o peso pela manhã mesmo. Agora é trabalhar para ir buscar essa medalha olímpica", disse João Gomes Júnior, pouco depois de deixar a piscina do Estádio Aquático Olímpico.

O atleta, segundo no ranking mundial nos 100m peito, também comemorou o fato de a vitória ter vindo na piscina que sediará as provas no Rio-2016. "Já começa a vir gostinho de ouro olímpico. Agora é botar a cabeça no lugar, baixar a temperatura e bola para frente. Tem muito trabalho ainda", declarou o nadador. "Hoje, para mim, já foi um sonho. Estou concretizando uma meta, de representar o meu País numa Olimpíada, ainda mais dentro do Brasil."

João Gomes Jr também fez questão de mostrar que a suspensão por doping - que o afastou das piscinas por seis meses no ano passado -, é algo que ficou para trás. "Isso não passa mais pela minha cabeça. Já é página virada pra mim", garantiu o atleta. "Estou muito feliz pelos meus resultados, e Deus sabe o que escreve."