Após levar prata, Isaquias Queiroz vai à semifinal do C1 200m no Rio-2016

O brasileiro Isaquias Queiroz dos Santos chegou na segunda colocação na segunda bateria da disputa das eliminatórias da canoagem velocidade da canoa simples (C1), no percurso de 200 metros. A prova foi disputada na manhã desta quarta-feira na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona Sul carioca. O brasileiro completou a prova em 40s522, atrás do francês Thomas Simart, com 40s415.

Atual campeão olímpico do C1 200 metros, o ucraniano Yuriy Cheban foi apenas o terceiro colocado na sua bateria, mas o resultado foi suficiente para ele também avançar às semifinais. A melhor marca das eliminatórias foi de Valentin Demyanenko, do Azerbaijão, que venceu a quarta série em 39s749. Já a marca do brasileiro foi a sétima melhor.

Caso passe pelas semifinais, ainda nesta quarta, a partir das 10h42, Isaquias tentará na manhã desta quinta-feira, a partir das 9h23, conquistar sua segunda medalha olímpica nestes Jogos.

Baiano de Ubaiatuba, Isaquias, já tem uma medalha de prata na Rio-2016, conquistada nesta terça-feira no C1 1.000 metros. O ouro foi para o alemão Sebastian Brendel.

Além disso, no próximo sábado, caso se classifique na eliminatória da véspera, Isaquias terá a chance de conquistar mais uma medalha, na final da canoa dupla (C2) 1.000 metros, em parceria com o também brasileiro Erlon de Souza.