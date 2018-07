Após longa viagem, navio que abrigará basquete dos EUA atraca no Rio

O navio onde ficarão hospedadas as estrelas do basquete masculino e feminino dos Estados Unidos atracou, na manhã deste domingo, no Píer Mauá, zona portuária do Rio. O Silver Cloud, de oito andares, tem 196 suítes e capacidade para 296 hóspedes. Deverão circular pelo navio, de seis estrelas, ao menos 400 pessoas. Só convidados incluídos em uma lista VIP poderão entrar na embarcação.

A chegada ao Rio aconteceu depois de uma viagem de 14 dias, a partir da Itália. Os cerca de 50 atletas e integrantes das comissões técnicas do basquete norte-americano deverão chegar ao Aeroporto Internacional do Rio (Ilha do Governador, zona norte) no próximo dia 4.

Dois ônibus estarão à disposição das equipes, para os deslocamentos pela cidade. Ficarão estacionados em frente ao terminal de embarque e desembarque do porto. A delegação do basquete do EUA terá acessos especiais ao Píer Mauá, com área restrita.

O policiamento no píer foi reforçado em 80% por causa da presença dos esportistas do basquete. O navio Silver Cloud é equipado com 150 câmeras. O píer é monitorado por 60 câmeras internas e 97 externas.

Segundo a diretora geral do Pier Mauá, Denise Lima, a operação para atender os navios atracados será de 24 horas durante a Olimpíada. Estarão envolvidas 500 pessoas em ações nas áreas interna e externa do terminal de passageiros, entre equipe operacional, carregadores de bagagem, seguranças e agentes de trânsito. "Aqui, eles vão ter tudo do melhor para atendê-los em suas necessidades", afirmou ela.

O Silver Cloud tem áreas de lazer, como boates, restaurantes, piscinas e saunas. O navio ficará ancorado no píer até o dia 24 de agosto.