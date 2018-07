Após Martine, filho de Torben também se garante na Olimpíada

O Brasil tem direito a um convite por classe nos Jogos do Rio e a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) definiu uma corrida olímpica que começou já em 2013. Na 49er, nenhum dos dois barcos da seleção teve clara vantagem sobre o ouro ao longo do ciclo e, por isso, um critério mais específico foi adotado para escolher entre Marco/Gabriel e Dante Bianchi/Thomas Low-Beer.

Se um barco ficasse à frente do outro tanto no Campeonato Sul-Americano, realizado há duas semanas, quanto no Mundial, que está acontecendo agora, ambos em Buenos Aires, seria convocado pela CBVela. Se cada um vencesse um, a decisão ficaria para a Copa Brasil de Vela, em dezembro. O Conselho Técnico da Vela, órgão consultivo, não seria utilizado para não haver uma avaliação parcial, uma vez que Torben e Lars estão lá.

O Mundial ainda não acabou, mas Marco e Gabriel não podem mais serem ultrapassados por Dante e Thomas. Os cariocas do Rio Yacht Club aparecem no 14.º lugar na classificação geral ao fim da primeira fase da competição e vão disputar a flotilha ouro, que decide do primeiro ao 25.º lugares.

Enquanto isso, Dante e Thomas fecharam a fase de classificação no 29.º lugar, na flotilha prata, não podendo evoluir acima da 26.ª colocação na segunda fase do Mundial. Eles têm 116 pontos perdidos, contra 102 de Marco/Gabriel.