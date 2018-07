Após Olimpíada, Galeão opera sem problemas em dia de movimento recorde

O movimento de embarque de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, é tranquilo na manhã dessa segunda-feira, primeiro dia depois do fim da Olimpíada. Segundo a assessoria de imprensa da concessionária Rio Galeão, todos os voos seguem o horário previsto.

O momento de maior movimento foi durante o embarque da ginasta Simone Biles e da equipe norte-americana de ginástica. Ela entrou no aeroporto às 9 horas e não falou com a imprensa. Os balcões de check-in registravam movimento normal, com um pouco mais de fila na empresa Air China, que opera voos chineses.

Quem também já passou pelo Galeão foi o medalhista de bronze na ginástica brasileira, Arthur Nory Mariano. Ele entrou às 10h50 para embarcar e disse que já sente saudades do Rio-2016.

"Queria voltar no tempo para viver tudo o que eu vivi na Olimpíada", disse o ginasta, que realizou um sonho no Rio: conhecer a judoca Mayra Aguiar. Nory disse que agora volta à rotina de treinos, com o foco em Tóquio-2020.

A líder de torcida chinesa, Meng Ye, de 33 anos, disse que mesmo com um pouco de fila, o atendimento estava dentro do esperado. "O check-in foi rápido e os funcionários gentis. Foi perfeito", disse.

As estudantes Larissa Fournier e Jacqueline Champeval, ambas de 20 anos, são cariocas, mas escolheram o dia para viajar a São Paulo. Disseram que já estavam preparadas para o movimento no aeroporto. Elas fizeram o check-in online, mas tiveram que esperar aproximadamente 1 hora para despachar as malas pela companhia Gol.

"Estavam anunciando no Facebook o movimento, então viemos adiantadas", disse Jacqueline. Elas disseram que o trânsito era normal, apenas com um pouco de demora para estacionar.

A dona de casa Sandra Casé, de 42 anos, também não teve dificuldade para registrar o voo. "O pessoal está bem preparado, foi ótimo", disse. Ela viajava para Alagoas e calculou ter esperado cinco minutos na fila do guiche.

O único passageiro que não estava satisfeito quando conversou com a reportagem foi o técnico da seleção haitiana de tae kwon do, Richard Loussaint. "Estou indo e voltando para fazer o check-in, ninguém soube nos informar".

A previsão é de que nesta segunda-feira passem pelo Galeão quase 9 mil integrantes da família olímpica, em 114 voos. Ao todo, o aeroporto vai receber 85 mil passageiros para embarque e desembarque, mais do dobro do número habitual de 40 mil, aproximadamente. Está previsto que esses passageiros tragam consigo quase 37 mil bagagens.