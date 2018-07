Após operação da PF, Beltrame diz que população do Rio deve confiar na polícia

O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, declarou que não há mudanças no planejamento de segurança após a divulgação da operação da Polícia Federal desta quinta-feira que prendeu 10 suspeitos de terrorismo. Beltrame disse que a população deve ter confiança na polícia e afirmou que a secretaria está em fase de revisão do plano de segurança.

"Estamos prontos, planejados e em fase de revisão da estratégia de segurança. Revendo ponto a ponto tudo o que foi feito. Estamos nos preparando para a Olimpíada desde 2007, com o Pan, a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo. Cada evento desse nos agregou inteligência, integração de forças, e nos e deixou grande legado", disse Beltrame, em coletiva de imprensa no Centro de Integrado de Comando e Controle.

Beltrame afirmou que não sabia da operação da PF antes dela ter sido deflagrada e que ainda está recebendo informações sobre o caso. "Precisamos estar preparados para nos antecipar aos fatos. Mas o Brasil tem um nível de ameaça muito baixo. Vamos capacitar oficiais para botar onde há maior número de aglomeração das pessoas", afirmou.

Ele acrescentou que o Rio terá 10.500 policiais militares por dia nas ruas durante a Olimpíada. Beltrame participou nesta quinta de uma reunião, já programada antes da operação da Polícia Federal, com autoridades de segurança.