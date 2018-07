Após ouro em Sofia, David Moura entra no Top 10 do ranking do judô

David Moura disputa um lugar no Rio-2016 com Rafael Silva, que não competia desde junho do ano passado e, na volta aos tatames, na semana retrasada, perdeu na segunda rodada do Grand Prix de Havana (Cuba). O 'Baby' aparece no 14.º lugar, com 1.113 pontos, prejudicado pelo período no qual ficou afastado dos tatames. Nesses 7 meses que ficou sem lutar, Moura somou 450 pontos.

O Brasil tem direito a um judoca por categoria no Rio-2016 e a escolha dos convocados será feita pela comissão técnica, levando em consideração não só o ranking, mas também o rendimento de cada judoca. No ranking "olímpico", que leva em conta o peso que os pontos terão ao fim da fase de classificação, David é o 12.º, com cerca de 250 pontos a mais que Rafael, o 21.º.

Atualmente, o Brasil tem só mais um Top 10 no ranking mundial masculino: Victor Penalber, quinto colocado na categoria até 91kg. Prata na até 100kg em Sofia, Luciano Corrêa é o 17.º.