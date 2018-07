Após ouro inédito, Corinthians publica foto de Neymar com a camisa do clube

Após a conquista do ouro inédito para o futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos, em uma final dramática contra a Alemanha, o Corinthians publicou uma foto polêmica nas redes sociais. Assim que Neymar converteu o último pênalti, o clube alvinegro aproveitou o momento histórico e exibiu uma foto do jogador com a camisa do time. "O manto alvinegro é mágico!".

O registro dividiu a opinião dos torcedores, que em parte criticou o clube por dar o uniforme ao jogador revelado pelo rival Santos, e outros elogiaram a atitude do craque Neymar. Tudo indica que a foto foi tirada na partida entre Brasil e Colômbia, que aconteceu nas quartas de final da Olimpíada, na Arena Corinthians.

O Santos, por sua vez, fez referência para os jogadores Thiago Maia, Gabigol e Zeca. "O ‎ouro‬ é nosso! Parabéns, ‪meninos da Vila‬!"

O Palmeiras parabenizou o seu "menino de ouro".

E o São Paulo também não ficou fora dessa, com a foto de Rodrigo Caio mostrou o "representante tricolor nos Jogos Olímpicos".