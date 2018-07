Após ouro no vôlei, Wallace desabafa: 'Falaram que a gente ia ser prata de novo'

O principal jogador do Brasil na campanha do ouro olímpico do vôlei masculino nos Jogos do Rio atacou neste domingo quem criticava a equipe. O oposto Wallace disse após a vitória sobre a Itália, por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, que o resultado serve para contestar as críticas recebidas pela seleção durante a fase de grupos, quando perdeu dois jogos e esteve perto de ser eliminada.

"Falaram que a gente ia ficar no meio do caminho. Depois, duvidaram que íamos ganhar da Argentina. Aí, duvidaram que passaríamos da Rússia, relembraram da derrota na final em Londres (2012). Depois falaram que a gente ia ficar com a prata de novo", comentou o jogador na saída de quadra, já depois da premiação. O maior pontuador do torneio marcou 20 pontos para o Brasil na final sobre a Itália.

O destaque na conquista afirmou que a presença da torcida foi decisiva. "Eu quero dedicar a medalha para todos que torceram e apoiaram essa nossa campanha. É um ouro merecido. Conseguimos nos superar na competição", disse. O Brasil bateu na final a Itália, para quem tinha perdido na fase de grupos. A outra derrota no início foi para os Estados Unidos.

Wallace era um dos remanescentes da campanha do vice-campeonato em Londres, na final perdida para a Rússia. Em quadra os jogadores chegaram a temer que se repetisse o roteiro daquela derrota. O Brasil abriu 2 sets a 0 em 2012, teve match points para fechar a partida, mas deixou o ouro escapar pela reação adversária. "No jogo com a Itália comecei a pensar em Londres. A gente não merecia passar por tudo isso de novo. Muito menos o povo brasileiro", comentou Lucarelli.

Dores na coxa direita o impediram de ficar no jogo até o fim. O problema muscular começou nas quartas de final, contra a Argentina. "Estava incomodando bastante para sacar e atacar. Tratamos para melhorar o máximo possível, mas acabei compensando os movimentos com a coxa e senti as costas. O esforço foi válido para ajudar essa galera aí", ressaltou Lucarelli.