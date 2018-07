Após prata olímpica, Felipe Wu é o penúltimo na Final da Copa do Mundo

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, Felipe Wu voltou às competições neste sábado na chamada Final da Copa do Mundo de Tiro Esportivo, que reúne os melhores do circuito em Bolonha, na Itália. O brasileiro, entretanto, não teve bom desempenho e terminou no 10.ª lugar, entre apenas 11 participantes.

Avançavam à final da prova os oito primeiros colocados e, para entrar na decisão, Felipe precisaria ter feito acima de 577 pontos - resultado do oitavo colocado. Marcou 574, entretanto, e não teve a oportunidade de brigar por medalhas.

No Rio, em agosto, Wu penou para entrar na final. Avançou só no sétimo lugar, com 580 pontos, exatamente a marca mínima necessária. Depois, na fase final, eliminatória, controlou os nervos para ganhar uma medalha olímpica que o tiro esportivo brasileiro não conquistava desde 1928.

Com o resultado ruim na Itália, Felipe Wu deve perder a vice-liderança do ranking mundial na pistola de ar 10 metros. O brasileiro, que chegou à Olimpíada em primeiro, agora está atrás do campeão olímpico Xuan Vinh Hoang, do Vietnã, que optou por não ir a Bolonha.