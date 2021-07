Após quarentena, Zach LaVine viaja para integrar o basquete dos EUA em Tóquio

O armador Zach LaVine, do Chicago Bulls, que não viajou para os Jogos Olímpicos de Tóquio com o resto da equipe norte-americana de basquete por ter sido incluído nos protocolos de segurança por coronavírus, superou esta situação e vai se juntar aos seus companheiros nesta quinta-feira no Japão, informou em um comunicado a federação de basquete dos EUA.

Não foi revelado, no entanto, se o armador de 26 anos testou positivo para covid-19 ou se esteve em contato com alguém infectado. LaVine, que teve uma média de 27,4 pontos por jogo com os Bulls na atual temporada da NBA, anotou 13 pontos na vitória dos EUA sobre a Espanha por 83 a 76, no último domingo, em Las Vegas, no encerramento da preparação para o torneio olímpico.

A equipe liderada pelo técnico Gregg Popovich também espera receber nos próximos dias os novos campeões da NBA, Jrue Holiday e Khris Middleton, do Milwaukee Bucks (105-98), além de Devin Booker, do Phoenix Suns.

Popovich já havia perdido o ala-armador Bradley Beal, do Washington Wizards, e o ala-pivô Kevin Love, do Cleveland Cavaliers. O primeiro também entrou no protocolo contra o coronavírus, e o segundo sofreu uma lesão na panturrilha. Beal e Love foram substituídos pelo pivô JaVale McGee, dos Cavaliers, e pelo jovem pivô Keldon Johnson, do San Antonio Spurs.

Os Estados Unidos estrearão no Grupo A dos Jogos Olímpicos de Tóquio no domingo, contra a França, às 21h do Japão (9h do Brasil). Irã e a República Checa são os outros adversários.