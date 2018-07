Após reclamações, Rio contrata novos funcionários para Vila Olímpica

Diante das obras inacabadas da Vila dos Atletas, o Comitê Rio-2016 contratou de emergência cerca de 500 funcionários para trabalharem em uma força-tarefa para conseguir resolver os problemas encontrados pelas delegações. Os funcionários começam a trabalhar neste domingo.

Neste domingo, a Austrália anunciou que não ficará nos apartamentos da vila até que todos os problemas estejam solucionados. Os problemas vão desde eletricidade, até infiltrações. Com essa contratação de emergência, o diretor de comunicação da Rio-16, Mário Andrada, espera que tudo esteja resolvido até o meio da semana.

A polêmica com australianos gerou repercusão de autoridades ligadas ao Rio-2016. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, classificou os problemas como "naturais". Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, preferiu levar na brincadeira: falou que a vila olímpica carioca é mais bonita que a de Sydney (em 2000, quando foi sede dos jogos) e que colocaria um canguru na frente das instalações australianas para que os atletas se sentissem em casa.

Já o Comitê Olímpico Internacional não achou tão engraçada a situação e considerou as falhas na vila o "primeiro fracasso" da cidade na organização da Olimpíada. Foi prometido trabalhadores dia e noite até a resolução de todos os problemas.