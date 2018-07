Após show nas finais da NBA, LeBron James desiste da Olimpíada

LeBron James deverá ser mais um desfalque de peso nos Jogos Olímpicos do Rio. O jogador, MVP das finais da NBA, encerradas no domingo com um título histórico do Cleveland Cavaliers, indicou nesta quinta-feira que vai usar o período dos Jogos, em agosto, para descansar.

"Eu poderia usar (o tempo) para descansar", disse o jogador ao site Cleveland.com. A página, especializada na cobertura dos fatos da cidade de Cleveland, informa que o agente de LeBron, Rich Paul, comunicou a decisão do jogador nesta quinta-feira ao diretor técnico da USA Baskeball (confederação norte-americana de basquete), Jerry Colangelo.

A decisão de LeBron já era esperada pela imprensa norte-americana. Esta é, porém, a primeira vez que o astro, agora com 31 anos, rejeita uma convocação para uma Olimpíada. Ele esteve tanto na frustrante campanha que rendeu bronze em 2004, quando ainda era calouro na NBA, quanto nos títulos de 2008 e 2012.

LeBron só vinha recusando convocações para Mundiais, ficando fora do Dream Team nas últimas duas edições do torneio, em 2010 e 2014. Em 2006, ele estava no time que terminou em terceiro. O ala é o jogador que mais fez pontos pelos EUA em Olimpíadas: 273.

De acordo com o site Cleveland.com, LeBron comunicou sua decisão ao técnico dos EUA, Krzyzewski Thursday. Ele vem de uma temporada desgastante e, nas finais, ficou em quadra praticamente o tempo todo durante os sete jogos. Liderou as estatísticas das finais em pontos, rebotes, assistências, tocos e roubadas de bola. Agora, precisa descansar.

O site da NBC, canal norte-americano que tem os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos, diz que 10 jogadores já aceitaram a convocação e poderão estar no Rio-2016: Carmelo Anthony, Kyle Lowry, DeAndre Jordan, Paul George, Jimmy Butler, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Kevin Durant, DeMar DeRozan e Klay Thompson.

A lista de desfalques é muito mais recheada e tem, segundo a NBC: LaMarcus Aldridge, Stephen Curry, Kawhi Leonard (também anunciou nesta quinta-feira sua decisão), Anthony Davis, Andre Drummond, Blake Griffin, James Harden, Chris Paul, John Wall, Russell Westbrook e Damian Lillard.

