Após tri, Bolt critica disputa de duas provas de 100m na mesma noite

A conquista do tricampeonato olímpico não impediu o jamaicano Usain Bolt de criticar a realização de duas provas dos 100 metros praticamente na sequência, na noite deste domingo, nos Jogos do Rio de Janeiro. Embora esteja em boa forma, o jamaicano criticou a realização da semifinal e da final, em sequência. Ele disputou a primeira às 21h07 e a final, às 22h25.

"Eu realmente esperava correr mais rápido na final. É muito ruim para qualquer atleta. Eu estava cansado após os 100m e nunca fico cansado porque a gente não teve tempo suficiente para descansar. É ridículo", afirmou o tricampeão olímpico. "O intervalo foi muito pequeno. Eu me senti tão bem na semifinal que poderia ter corrido um tempo melhor. Foi muito estúpido. Não sei quem decidiu isso. Por isso, a corrida foi lenta."

Apesar das críticas, Bolt já definiu uma nova meta para a sequência dos Jogos e mandou um recado especial para a torcida brasileira. "Toda vez que apareci aqui, eles me deram arrepio. Foi demais. Estava me sentindo em estádio de futebol. A energia é incrível. Continuem me apoiando. Faltam duas provas", disse.

Novamente se referindo às próximas provas - na terça-feira, ele disputa as eliminatórias dos 200 metros, competição que é sua especialidade - o jamaicano afirma ter superado os problemas de lesão. "Foi um bom começo. Sempre existe alguém que duvida, mas estou em melhor forma do que na última temporada", afirmou.

Bolt confessa que ficou nervoso antes da prova que o transformou no primeiro tricampeão olímpico dos 100 metros da história. Antes da largada, no entanto, ele chegou a agitar os braços levantando o público com aparente tranquilidade. "Eu não sabia como eu estava nervoso até começar a competir. Fazer isso três vezes é um grande feito. Nunca ninguém tinha conseguido isso."

O atleta confessa que buscava se diferenciar dos demais campeões. "Eu queria ser diferenciado. Vim focado no que deveria fazer e foi brilhante."