Após tricampeonato olímpico, Bolt vai ao dentista no Rio

Usain Bolt fez história nos Jogos do Rio ao conquistar o tricampeonato olímpico em três provas: 100m, 200m e no revezamento 4x100m. No entanto, o velocista, que disse que iria comemorar a conquista da sexta "até tarde" já tinha outro compromisso na manhã deste sábado, 20: ir ao dentista.

O jornalista uruguaio Alejandro Figueredo, da TV TeleDoce, publicou, em sua conta no Twitter, imagens da consulta de Bolt no consultório odontológico da Vila dos Atletas, na Barra da Tijuca. "O que fez Bolt horas depois da terceira medalha de ouro? Foi à dentista no Rio", escreveu o jornalista.

O jamaicano encerrou sua carreira olímpica na Rio-2016 após três medalhas de ouro. A última delas foi na noite desta sexta, com o revezamento 4x100m, ao lado de Yohan Blake, Asafa Powell e Nickel Ashmeade. Após a entrevista coletiva realizada após a prova, o velocista voltou ao gramado do Engenhão, brincou com os voluntários que ainda estavam no estádio, comeu um fast food e arriscou alguns lançamentos com o dardo no campo.