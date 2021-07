Aposta de medalha, brasileira da esgrima diz que já pensa nos Jogos de Paris-2024

Aposta de medalha para o Brasil, a esgrimista Nathalie Moellhausen foi eliminada logo em sua estreia na disputa da espada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, neste sábado (pelo horário de Brasília). A atleta brasileira, nascida na Itália, lamentou a queda precoce e disse já pensar nos Jogos de Paris-2024.

"Penso em Paris. Com certeza, não gostei dessa derrota. Quero expressar o trabalho gigante que eu fiz. Veremos. Gostaria de trazer mais medalhas para o Brasil", afirmou a atleta de 35 anos.

Nathalie desembarcou na capital japonesa com status de favorita por ser a atual quarta colocada do ranking e ter se sagrado campeã mundial em 2019. No entaqnto, ela teve azar no sorteio. E enfrentou na estreia a italiana Rosella Fiamingo, atual vice-campeã olímpica. A derrota aconteceu no golden point, o momento de desempate da disputa.

"É um momento difícil. Sei que eu dei o meu melhor. Sabendo que a adversária era uma das mais complicadas. Me preparei ao máximo para ganhar dela. Com certeza, é uma derrota que faz mal, mas passará", comentou a esgrimista.

Nathalie já está acostumada a enfrentar a italiana e fez um duelo equilibrado do começo ao fim. "Ela é esperta e consegui fazer um jogo com ela que eu nunca fiz. Quando mudei, após os primeiros toques, ela começou a perder o controle. Fiz o que tinha preparado nos últimos dois meses. Depois, ativei as novas estratégias, acreditei até o último toque."

A brasileira nasceu em Milão, é filha de pai alemão e mãe ítalo-brasileira. Ela começou a defender o Brasil em 2014 nas competições. Em 2019, a experiente atleta obteve a maior conquista de sua carreira ao se sagrar campeã mundial em Budapeste, na Hungria, resultado então inédito para a modalidade no Brasil.