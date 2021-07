Aposta dos EUA na natação, Michael Andrew recusa ser vacinado antes dos Jogos de Tóquio

Michael Andrew, nadador norte-americano de 22 anos e uma das principais esperanças do seu país no esporte para os Jogos de Tóquio, afirmou que não irá receber nenhuma dose de vacinas contra a covid-19. O atleta, considerado sensação, expressou sua rejeição aos imunizantes nesta sexta, durante a chegada a Honolulu para a aclimatação da delegação dos Estados Unidos antes da viagem para a capital do Japão.

"Eu não estou completamente vacinado. Eu não tomei nenhuma dose. Minha razão por trás disso é que eu não queria inserir no meu corpo algo que eu não sei como cairia. Para um atleta de elite, tudo é muito calculado e entendi que, dentro do meu ciclo de treinamento de olho na seletiva olímpica, eu não queria arriscar ficar alguns dias fora da piscina. Podia ser que, se tomasse a vacina, eu precisasse ficar alguns dias afastado", justificou-se Andrew, em entrevista à imprensa.

Atitudes como a de Andrew são criticadas e desestimuladas por especialistas em saúde pública e virologistas. Como a vacinação precisa atingir um determinado patamar de pessoas imunizadas para impedir que o vírus circule, receber as doses de um imunizante não é protege apenas individualmente, mas também ajuda a proteger ao próximo.

Atleta de provas rápidas, Andrew irá nadar os 50m livre, 100m peito e 200m medley na Olimpíada. Ele é considerado candidato a medalha nas três, mas favorito na prova de 200m medley, na qual é líder do ranking mundial. O nadador é considerado uma sensação no esporte após bater diversos recordes nas categorias de base e por conta de um programa de treinamento de tiros curtíssimos de explosão, coordenados pelo seu pai.

Andrew citou os outros protocolos de prevenção à covid-19 como razão para não receber a vacina. "Até agora a federação americana e todos os nadadores aqui têm cumprido um protocolo bem rígido com muitos testes, máscaras, distanciamento social, evitando aglomerações, e em Tóquio será a mesma coisa com testagem todos os dias. Então eu sinto que todos estamos seguros, minimizando riscos. Pessoalmente, eu não tomei a vacina ainda e eu não planejo tomá-la no futuro. Vamos ver como as coisas caminham", disse. Médicos e órgãos de saúde do mundo todo recomendam que os métodos para evitar o espalhamento do vírus sejam combinados com a vacinação.