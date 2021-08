App do Estadão tem área exclusiva para acompanhar a Paralimpíada 2020 Tóquio

Os atletas brasileiros vêm conquistando medalhas na Paralimpíada de Tóquio e é possível conferir tudo no aplicativo do Estadão. No app o leitor encontra as últimas notícias, o quadro de medalhas e a agenda das competições no Japão.

"O Brasil abraçou seus atletas paralímpicos muito antes da Rio-2016. Aprendemos a valorizar a competição e, mais importante, temos instituições e clubes que oferecem a esses competidores condições para a renovação dos ciclos. Tóquio nos dá alegria e medalhas, mas há uma turma pensando em Paris", afirma Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão.

No menu inferior do aplicativo, é só selecionar "Editorias" e "Paralimpíada Tóquio 2020" será a primeira da lista.

Na área de personalização "Para Você", também é possível selecionar "Paralimpíada Tóquio" e o conteúdo dos Jogos ficará disponível em "Suas Notícias", em uma seção exclusiva. Nela, dá para acessar ainda a lista das notícias salvas para ler quando for mais conveniente.

Para baixar o aplicativo do Estadão na App Store (IOS) ou Play Store (Android), clique aqui.

Conheça as funcionalidades do aplicativo do Estadão:

Seção Para Você

É possível escolher entre mais de 40 assuntos para criar uma seção personalizada. Veja o passo a passo

Aplicativo do Estadão tem a seção "Para Você", de personalização de conteúdo Foto: Estadão

No menu inferior do aplicativo clique no ícone "Para Você". Se for o seu primeiro acesso, clique no botão "Escolher Temas". Se você já tiver preferências salvas, clique no botão que fica no menu superior, à esquerda do ícone de perfil. Escolha de 1 a 15 temas de 7 grandes grupos para seguir. Ao concluir a seleção, clique no botão "Pronto". Você pode refazer a seleção a qualquer momento! Em "Suas notícias", você encontra o conteúdo que selecionou. Você também pode salvar as notícias para ler quando for mais conveniente clicando no ícone de bandeirola. O conteúdo fica disponível em "Notícias salvas".

Área de vídeos

Seleção de vídeos de temas variados, com player nativo do celular

Área de vídeos do app tem player nativo do celular Foto: Estadão

Área de colunistas

É possível seguir os colunistas do Estadão