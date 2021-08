Aquece do ouro: vídeo mostra seleção em clima de festa antes da final olímpica

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou na tarde deste sábado vídeo onde os jogadores da seleção e a comissão técnica confraternizam antes da partida final, realizada na manhã de hoje. O momento de descontração foi puxado pelo atacante Richarlison. O grupo sagrou-se bicampeão olímpico ao vencer a Espanha por 2 a 0

A vitória da seleção brasileira sela a melhor campanha do Time Brasil nas edições de Jogos Olímpicos. Até o momento , o País subiu sete vezes ao lugar mais alto do pódio. No total, 21 medalhas já estão confirmadas para o Brasil. Há disputa ainda no vôlei feminino e no boxe.

Conforme a legenda da publicação, o momento de bastidor foi capturado no dia anterior à decisão nos Jogos de Tóquio. "ÔÔÔÔÔÔ BRASIL OLÊ OLÊ OLÊÊÊ", brincavam os atletas onde estão instalados na cidade olímpica. "Diz aí, tinha como dar errado?", questiona o perfil.

As respostas ao post também celebram o momento, principalmente o lugar mais alto do pódio. "A seleção principal é essa aí", "Tem que respeitar a camisa mais pesada do futebol mundial", "orgulho de ser brasileiro" e "Vibe de campeão é foda" foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores do perfil da CBF no Instagram.