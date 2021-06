Arana comemora convocação para a seleção olímpica: 'Momento histórico para mim'

O técnico da seleção brasileira olímpica masculina, André Jardine, divulgou nesta quinta-feira a lista dos jogadores que representarão o País nos Jogos de Tóquio-2020, que terá início no próximo mês. E o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, será um dos 18 atletas responsáveis por lutar pela segunda medalha de ouro consecutiva do Brasil.

Muito contente, Guilherme Arana falou sobre a convocação. "Estou feliz demais. Desde garoto, sempre sonhei em vestir a camisa do meu país e já tive algumas oportunidades. Dessa vez, o sentimento é ainda mais especial porque representarei o Brasil nas Olimpíadas. Quem nunca sonhou com esse momento? É um momento histórico para mim. Motivo de muito orgulho e só tenho a agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, me ajudaram ao longo da carreira", vibrou o jogador.

"Desde criança, sempre acompanhei e torci pelos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos e, agora, terei a oportunidade de estar lá representando o nosso país. Podem ter a certeza de que faremos de tudo para trazer o ouro para o Brasil novamente", acrescentou.

Atual campeão olímpico, o Brasil é cabeça de chave do Grupo D. A seleção fará a sua estreia em Yokohama contra a Alemanha, no dia 22 de julho. Na segunda rodada, enfrentará, no dia 25, no mesmo local, a Costa do Marfim. Já no dia 28, encerra a fase de grupos no duelo com a Arábia Saudita, em Saitama.

Autor de um gol e de uma assistência no último amistoso preparatório do Brasil para a Olimpíada, na vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia, no último dia 8, em Belgrado, Guilherme Arana já soma 10 jogos pelas seleções de base. Além das duas participações diretas em gols, o lateral também deixou a sua marca contra Uruguai e Equador, pelo Sul-Americano Sub-20 de 2017.

Em novembro do ano passado, o lateral-esquerdo foi convocado, pela primeira vez, para defender a seleção principal e ficou no banco de reservas no triunfo de 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Guilherme Arana vem sendo um dos grandes destaques do Atlético-MG desde que chegou ao clube, no ano passado. Até aqui, o camisa 13 disputou 64 jogos, marcou nove gols, deu 12 assistências e foi campeão estadual duas vezes. Além disso, foi eleito o melhor jogador da sua posição no Campeonato Brasileiro de 2020 nos principais prêmios do país: CBF, Bola de Prata e Troféu Mesa Redonda.