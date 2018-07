Arena do Handebol nos Jogos do Rio não ficará de legado ao esporte

A menos de dois anos da Olimpíada de 2016, a preocupação com o legado que será deixado no Rio de Janeiro é cada vez maior. Apesar dos esforços em ampliar o número de instalações esportivas no País, nem todas as nove arenas construídas no Parque Olímpico continuarão em pé após o evento. É o caso, por exemplo, da Arena do Handebol, cujas instalações darão origem a quatro escolas municipais na capital fluminense.

O ginásio terá capacidade para receber 12 mil pessoas quando pronto, e teve sua concepção baseada no conceito da "arquitetura nômade", explica o coordenador-geral do Parque, Erasmo Maia. "O projeto foi pensado de forma com que a estrutura pudesse ser desmontada, logo depois das competições, e reaproveitada da melhor maneira possível", enaltece.

De acordo com Maia, a ideia veio da prefeitura do Rio, que erguerá três instituições de ensino na região entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá e outra em São Cristóvão, todas utilizando o material da obra orçada em R$ 178 milhões.

PODERIA SER MELHOR

Na opinião do presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Manoel Luiz Oliveira, o título inédito do Brasil no mundial feminino de 2013, tendo no elenco a ponteiro Alexandra Nascimento (melhor do mundo em 2012) e a armadora Duda Amorim (eleita a melhor jogadora do campeonato), poderia ter pesado a favor da possível manutenção do local, e não de sua reutilização após o evento esportivo.

"O projeto foi bem acertado. Há regiões estratégicas, que precisam de uma arena de handebol. Mas é claro que eu gostaria muito que ela continuasse existindo no Rio. É uma briga constante para termos mais legado", argumenta.

Um destes locais considerados estratégicos, por concentrar grande parte dos clubes do País de porte competitivo, é São Paulo. Em São Bernardo do Campo, está sendo construído o Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol. A expectativa é de que as obras, feitas em parceria da prefeitura municipal e Ministério do Esporte, fiquem prontas logo. "Isso deve acontecer ainda esse ano, provavelmente em novembro ou dezembro", acrescenta o presidente da CBHb. Os investimentos chegam a R$ 14,5 milhões – valor correspondente a 7,8% do aplicado na quadra olímpica temporária.

GARGALO NA FORMAÇÃO DE ATLETA

Altamente praticado nas escolas, o handebol é o esporte que mais tem adeptos na rede pública de ensino. A entidade reguladora da modalidade em território nacional estima que mais de 1 milhão de brasileiros façam gols com as mãos. Todavia, em se tratando de profissionalização, o número cai pela metade – são 500 mil atletas federados e confederados apenas. Para se ter uma ideia, o futebol brasileiro tem 2,1 milhões de atletas registrados, estimados pelo Portal 2014 (site que reúne informações acerca da última Copa do Mundo).

Na opinião da CBHb, o problema reside na falta de padrão no cadastramento desses praticantes. "O esporte é muito forte na escola. Muitos Estados, como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, são exemplos disso. Eles contavam com uma lista de atletas escolares, mas não tinham uma relação de profissionais até pouco tempo atrás", pondera Manoel Luiz Oliveira.

Esta divergência nasce do fato de um jogador só poder ser confederado a partir do momento em que dispute um torneio além da esfera estadual. Enquanto existir esta restrição, ele permanece apenas federado. Uma mudança nesse sentido será posta em pauta na próxima assembleia envolvendo os representantes das federações estaduais. A proposta central a ser analisada é o uso de um cadastro único pelos jogadores, através de uma carteirinha unificada. O encontro, anual, deve ocorrer em maio de 2015, já no Centro Nacional de Desenvolvimento devidamente pronto, no ABC paulista.

RIO 2016

O Parque Olímpico conta com uma área de 1,18 milhões de metros quadrados (equivalente a mais de 285 campos de futebol). Ao todo, é formado por nove arenas, as quais receberão 16 modalidades olímpicas e dez paralímpicas. O financiamento da construção da região, cujo tamanho é similar ao do bairro do Leme, está sendo feito prioritariamente via parcerias público-privadas (PPP’s).

"Dos R$ 2,3 bilhões levantados, R$ 1,6 bilhão vem de PPP", comenta Erasmo Maia. Segundo o coordenador-geral do Parque, atualmente 70% das obras de infraestrutura estão concluídas. Iniciados em setembro de 2012, os trabalhos devem terminar no primeiro trimestre de 2016, de acordo com o previsto pelo consórcio construtor, liderado pela empreiteira Odebrecht.