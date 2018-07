Argentina diz que apartamentos na Vila Olímpica estão 'inabitáveis'

Depois da Austrália, nesta segunda-feira foi a vez do Comitê Olímpico da Argentina (COA) fazer duras reclamações contra a infraestrutura da Vila dos Atletas, no Rio. Em coletiva de imprensa em Buenos Aires, o presidente do órgão, Gerardo Werthein, disse que dois andares disponibilizados para o alojamento dos atletas argentinos estão "inabitáveis".

"A Argentina tem cinco andares na Vila Olímpica e dois deles não estão habitáveis. Os apartamentos estão terminados por fora, mas quando se começar a testá-lo, se encontram problemas com encanamentos e eletricidade, o que seria o final da obra. O Rio diz que vai terminar (as obras), mas não queremos correr nenhum risco", afirmou o dirigente.

De acordo com ele, para não acontecerem contratempos, a Argentina já conseguiu alguns alojamentos nos arredores da Vila Olímpica, na Barra de Tijuca, zona Oeste do Rio. "Estamos contratando apartamentos fora da Vila e vamos mover nosso pessoal técnico e o staff, para privilegiar nossos atletas", explicou.

Ainda segundo Werthein, o Comitê Olímpico, o Ente Nacional de Alto Rendimento (ENARD) e a Secretaria Nacional de Esporte "estão trabalhando em conjunto para encontrar soluções e garantir o êxito dos Jogos".