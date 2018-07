Armênia leva ouro e prata na luta greco-romana no Rio-2016

A Armênia foi o grande destaque da luta olímpica nesta terça-feira, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Lutadores do país conquistaram medalhas de ouro e prata nas categorias até 66kg e 98kg da luta greco-romana, na Arena Carioca 2.

O armênio que mais brilhou no dia foi Artur Aleksanyan, que superou o cubano Yasmany Lugo Cabrera na decisão do ouro da categoria até 98kg. Com o título olímpico, ele encerrou um jejum de 20 anos sem medalhas de ouro da Armênia na modalidade.

"Hoje é um dia especial, estou feliz por ter conquistado essa medalha", comemorou Aleksanyan. As duas medalhas de bronze em disputa na categoria ficaram com o turco Celk Ildem e o iraniano Ghasem Rezaei.

A Armênia poderia ter encerrado o dia com duas medalhas de ouro nesta terça. Porém, Migran Arutyunyan foi derrotado pelo sérvio Davor Stefanek na final da categoria até 66kg. "Foi uma catástrofe. A medalha de ouro era tudo pelo qual lutei por tanto tempo", lamentou o lutador armênio. O bronze foi para Shmagi Bolkvadze, da Geórgia, e Rasul Chunayev, do Azerbaijão.