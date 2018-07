Arthur Zanetti encerra temporada com sexto lugar em competição amistosa na Suíça

Os ginastas Arthur Zanetti e Daniele Hypolito representaram o Brasil neste domingo na Swiss Cup de Ginástica Artística, em Zurique, na Suíça. Os dois atletas competiram em dupla e a soma das notas dos dois resultou no sexto lugar da competição apenas para países convidados. Esta foi a última competição do campeão olímpico e mundial nas argolas na temporada de 2017.

Na primeira rotação, Daniele Hypolito fez 13,350 na trave e Zanetti somou 14,000 no salto. Na segunda, ela fez 13,075 no salto e ele conseguiu 14,700 nas argolas, somando 54,125. Na final, a dupla brasileira somou 80,325, já que se conta o resultado das três rotações. Daniele se apresentou no solo e obteve 12,450; Zanetti também fez a prova de solo e garantiu 13,750.

Segundo Hugo Lopes, um dos técnicos que acompanhou a equipe brasileira, o resultado foi positivo. "A competição foi muito boa. Estamos felizes porque ambos os ginastas fizeram boas provas", resumiu. Além de Hugo, a equipe contou também com o treinador Felipe Nayme.

A dupla vencedora foi formada por Giulia Steingruber e Pablo Bragger, da Suíça. Os segundos colocados foram Hitomi Hatakeda e Wataru Tanigawa, do Japão, e o terceiro lugar ficou com Ilaria Kaslin e Oliver Hegi, também da Suíça.