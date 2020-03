As Olimpíadas irão acontecer? Empresas do Japão gostariam de saber

Motoko Rich e Ben Dooley, The New York Times

Toshiya Fujita deseja apenas que alguém tome uma decisão já. Fujita, diretor administrativo de uma atacadista de artigos de couro em Tóquio quer saber quantos chaveiros olímpicos deve encomendar. Como centenas de gerentes de empresas no Japão, ele está sem saber se vão ou não autorizar a realização das Olimpíadas em Tóquio neste verão mesmo com o coronavírus na sua marcha mortal em todo o globo.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Um número crescente de atletas, especialistas e pessoas comuns no Japão está convencido de que os Jogos não devem ser realizados. Mas os organizadores e o COI - Comitê Olímpico Internacional - insistem que o show tem de continuar. O Comitê declarou na terça-feira “que não há necessidade de decisões drásticas neste estágio da situação”.

A incerteza tem deixado um ecossistema que cerca dos Jogos, impossibilitado de agir. Grandes empresas como Coca-Cola, Toyota, Samsung e Google, que patrocinam o evento, como também as de menor porte, como hotéis, operadores de Aibnb, empresas de segurança e agentes de viagens, já começaram os preparativos para os Jogos, mas ao mesmo tempo se preparam para a possibilidade de um cancelamento. A empresa de Fujita, Moriya, é uma delas. “Se os Jogos forem cancelados vamos ficar com um estoque de produtos sobrando. Portanto ficaríamos gratos se tivemos alguma indicação em março quanto a se as Olímpiadas serão realizadas ou não”, disse ele.

O Japão tem enormes incentivos financeiros para retardar uma decisão o mais tempo possível, apostando numa drástica mudança no curso do coronavírus, que já matou quase oito mil pessoas no mundo. Um cancelamento dos Jogos, marcados para final de julho, pode ser desastroso economicamente para um país à beira da recessão.

Jun Saito, pesquisador no Japan Center for Economic Research, disse que o país investiu entre US$ 32 bilhões e US$ 41 bilhões na construção de espaços de competição e aumentando a capacidade hoteleira. “O ônus financeiro dessas empresas públicas que investiram esperando os Jogos será muito importante”, disse ele. Algumas empresas já vêm sendo prejudicadas pela sugestão de que as Olimpíadas serão afetadas. “É uma confusão”, disse Toru Suzuki, proprietário do Fukuyoshi Ryokan, uma pousada no bairro de Ueno, em Tóquio.

Ele disse que nenhuma reserva foi feita para o período dos Jogos, além da queda atual de 70% a 80% nos negócios, uma vez que turistas da China e outras partes deixaram de viajar. “Com cancelamentos sucessivos para o mês de abril não temos agora nenhuma reserva feita”, afirmou. No caso de outros, a esperança de grandes lucros se transformou em medo do futuro. Tsuyoshi e Izumi Fukase construíram uma nova casa em Enoshima, uma ilha nas costas de Tóquio onde disputas olímpicas de iatismo serão realizadas., esperando alugar a casa para atletas ou fãs.

No momento, eles disseram, atletas reservaram a casa de dois quartos para a época dos Jogos. “Se as Olimpíadas forem canceladas ou adiadas, seremos massacrados pelo coronavírus”, disse Fukase. “Estávamos esperando lucros recorde, de modo que será um abalo financeiro que nos atingirá duramente”. O casal se preocupa de que não conseguirá pagar sua hipoteca.

As Olímpiadas são as únicas que se mantêm de pé no mundo dos esportes, uma vez que competições como o Kentucky Derby e o French Open de Tênis foram prorrogadas ou canceladas. Até o vice-diretor do Comitê Olímpico do Japão, Kozo Tashima, contraiu o coronavírus. Após conversar com líderes do G-7 na segunda-feira, o primeiro ministro Shinzo Abe, afirmou que gostaria de ir em frente com os Jogos “como prova de que a raça humana derrotará o novo coronavírus” e acrescentou que os líderes apoiam sua posição. Essa declaração alimentou opiniões conflitantes nas muitas discussões sobre o futuro dos Jogos.

Na terça-feira o comitê organizador do Japão informou que seu chairman, Yoshiro Mori, não viajaria para a Grécia para a cerimônia de entrega da tocha olímpica, preocupado com a propagação do vírus na Europa. E na chegada da tocha no Japão, marcada para 26 de março, o comitê está barrando o público de eventos de acolhida dos corredores nas três prefeituras e pediu para pessoas com sintomas não saírem de casa.

Muitos dos eventos de qualificação para as Olimpíadas foram cancelados ou transferidos e alguns atletas não podem treinar por causa dos confinamentos decretados em seus países - problemas que o COI admitiu na terça-feira.

Para especialistas, as autoridades japonesas e do COI deveriam reconhecer a realidade e anunciar um adiamento ou cancelamento dos Jogos. “Gostaríamos que fosse diferente”, disse Nancy Snow, professora de diplomacia pública na Kyoto University of Foreign Studies. “Mas esta situação é inevitável e eles precisam suspender os Jogos agora”.

Alguns disseram que adiar por um ano, embora seja um pesadelo do ponto de vista logística, seria o melhor. “Acho que existe uma boa razão que o Japão pode apresentar , de que não é justo “cancelar os Jogos” disse Takuji Okubo, diretor do Economist Corporate Network”.

“Você estabeleceria um precedente muito ruim para o Comitê Olímpico de modo que todas as cidades ficariam cientes do risco”, o que pode deter futuras cidades de se candidatarem a hospedar os Jogos, disse ele.

Como as autoridades japonesas e o comitê organização insistem em manter a realização dos Jogos para 2020, elas confiam em parte no número relativamente de infectados e de mortes pelo coronavírus no Japão. Até agora o Japão confirmou 882 casos e 29 mortes, muito menos do que em outros países. Mas também realizou um número muito menor de testes para o vírus, tendo conduzido 32.125 testes no mês passado. Como resultado, alguns analistas afirmam que os visitantes terão medo de viajar para o Japão.

O Japão também não deseja receber visitantes de regiões fortemente atingidas pelo vírus na Europa, ou se as coisas piorarem, dos Estados Unidos. Países ainda não muito afetados na América do Sul podem em breve registrar um aumento drástico de casos. Na quarta-feira o Japão ampliou seus controles de fronteira para visitantes da China, Coreia do Sul, Itália e Irã, incluindo também partes da Espanha e Suíça e toda a Islândia.

Na quarta-feira o ministro das Finanças, Taro Aso, declarou ao Parlamento que “não tem sentido” realizar as Olimpíadas se atletas de muitos países não puderem participar. “Como disse o primeiro ministro, é desejável realizar os Jogos num ambiente onde todos se sintam seguros e felizes. Mas não é algo que o Japão sozinho pode decidir”, afirmou Aso, que também é vice primeiro ministro. /TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO