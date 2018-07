Lesão muscular tira Franciela das pistas por 6 semanas

A velocista Franciela Krasucki ficará longe das pistas por seis semanas. Depois de sofrer uma lesão muscular na final dos 200m do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, na última segunda-feira, a atleta passou por exames médicos que confirmaram a gravidade do problema e a previsão de afastamento nesta quarta.

A contusão havia preocupado principalmente por causa da proximidade da Olimpíada. Agora, Franciela terá que ficar pouco mais de um mês realizando tratamento na coxa direita contundida antes de retornar aos treinos visando os Jogos do Rio. Nada que assuste a brasileira.

"Senti uma dor muito forte na coxa quando saí da curva e entrei na reta final da pista. Agora, é tratar, estou otimista. Vou fazer de tudo para disputar bem a Olimpíada", disse a atleta, classificada para as provas dos 100m e do revezamento 4x100m dos Jogos do Rio.

O susto protagonizado por Franciela na segunda-feira foi grande. Pouco após a largada da final dos 200m, ela sofreu a lesão e, acusando fortes dores, sequer conseguiu cruzar a linha de chegada. A atleta precisou, inclusive, ser levada para fora da pista em uma cadeira de rodas.

O técnico Adriano Vitorino lembrou que Franciela passou por situação semelhante antes dos Jogos de 2012, em Londres, e se recuperou a tempo de representar o Brasil. "Ela mostrou muita disciplina e determinação. Voltou melhor do que estava antes da lesão e representou bem o Brasil. Para ela, essa situação não é novidade e nenhum bicho de sete cabeças", comentou.