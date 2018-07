Assista à evolução das obras para os Jogos Olímpicos do Rio

Depois de anunciar a conclusão de mais três obras para a Olimpíada de 2016 na semana passada, a Prefeitura do Rio divulgou um vídeo com a evolução das instalações olímpicas. Na última quarta-feira, a Arena do Futuro (Parque Olímpico), o Circuito de Canoagem Slalom (Complexo Esportivo Deodoro) e o Campo de Golfe (Barra da Tijuca) foram entregues.

Confira a evolução das obras olímpicas:

PARQUE OLÍMPICO DA BARRA:

Arena Carioca 1 – 95%

Arena Carioca 2 – 97%

Arena Carioca 3 – 98%

Velódromo Olímpico do Rio – 73%

Centro Olímpico de Tênis – 85%

Arena do Futuro – 100%

Estádio Aquático Olímpico – 96%

Centro de Transmissão Internacional (IBC) – 100%

Centro Principal de Imprensa (MPC) – 91%

Hotel – 86%

BARRA, MAS NÃO NO PARQUE OLÍMPICO:

Vila Olímpica e Paralímpica – 97%

Campo Olímpico de Golfe – 100%

PARQUE OLÍMPICO DE DEODORO:

Centro de Mountain Bike – 100%

Centro Olímpico de BMX – 100%

Circuito de Canoagem Slalom – 100%

Arena da Juventude – 70%