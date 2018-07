Astros do 'Dream Team' roubam a cena na Arena do vôlei de praia

Os astros do Dream Team americano de basquete saíram da concentração para dar parabéns pessoalmente à estrela do vôlei dos Estados Unidos, a tricampeã olímpica Kerri Walsh, que faz aniversário nesta segunda-feira. Kevin Durant e companhia circularam pela Arena do Vôlei de Praia do Rio-2016 enquanto Walsh e April Ross despachavam as australianas Bawden e Clancy pelas quartas de final. A presença dos astros acabou em tumulto na saída, porque eles não queriam ser filmados.

Durant, Draymond Green, DeAndre Jordan e Jimmy Butler ficaram um bom tempo em uma área reservada na arquibancada, assistindo o jogo e tirando fotos. Á paisana, Butler e Durant desfilavam sorridentes, segurando copos de cerveja comemorativos dos Jogos. Depois disso as feras do basquete resolveram seguir para a beira da quadra, onde acompanharam o fim da partida e cumprimentaram as jogadoras da seleção americana, classificadas para a semifinal, quando jogarão contra as brasileiras Ágatha e Bárbara Seixas. Os animadores da Arena de Copacabana tocaram parabéns para você, em homenagem ao aniversário de Walsh.

O alvoroço aconteceu após o jogo, por volta de 01h, quando os jogadores deixavam a quadra, passando pela área de imprensa. O staff da seleção de basquete pedia que não fossem feitas fotos ou filmagens. Jornalistas e cinegrafistas foram impedidos de chegar perto do time. Um dos homens que acompanhavam o time chegou a botar a mão na câmera de um cinegrafista. A confusão continuou até os jogadores deixarem o local em um ônibus, já do lado de fora da Arena.