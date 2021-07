Atleta de Uganda é encontrado pela polícia no Japão: 'Não quero voltar. A vida lá é muito difícil'

Julius Ssekitoleko, atleta de Uganda do levantamento de pesos, que desapareceu após entrar no Japão para a disputa da Olimpíada de Tóquio foi encontrado em Yokkaichi, província de Mie, nesta terça-feira, de acordo com a polícia da prefeitura de Osaka. Ele estava sendo procurado desde sexta-feira, quando não se apresentou para fazer o teste diário de detecção da covid-19, obrigatório pelo Comitê Olímpico Internacional e autoridades japonesas.

Ele estava hospedado em Izumisano, na província de Osaka, para um campo de treinamento pré-olímpico, mas deveria deixar o país nesta terça, depois que foi decidido que ele não poderia participar dos Jogos como membro da equipe de Uganda.

As imagens de uma câmera de segurança instalada na estação JR de Nagoya mostraram um homem que se parece com Ssekitoleko passando por uma bilheteria, de acordo com fontes investigativas.

Outra câmera de segurança na estação JR Kumatori, na província de Osaka, o capturou comprando uma passagem para um Shinkansen com destino a Nagoya por volta das 6h30 de sexta-feira, dia em que ele desapareceu.

Fontes disseram que ele deixou um bilhete em seu quarto de hotel, dizendo: “Não vou voltar para Uganda porque a vida é difícil lá. Eu quero trabalhar no Japão. Por favor, mande a bagagem do meu quarto para minha família."

Os atletas que permanecerem no Japão para os Jogos estão proibidos de viajar, exceto para transporte entre suas instalações de acomodação e os locais de competição, em princípio.