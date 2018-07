Atleta do ciclismo de estrada de Kosovo é atropelado no Rio

O atleta de ciclismo de estrada de Kosovo, Qendrim Guri, que está disputando a Olimpíada, foi atropelado no início da tarde desta terça-feira, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O esportista estava andando de bicicleta quando foi atingido por um carro.

Guri foi atendido primeiramente por pedestres e motoristas que passavam pelo local. Depois, ele foi levado por bombeiros para o Hospital Vitória, também localizado na Barra da Tijuca. O estado de saúde do atleta é "estável". Ele não sofreu nenhuma lesão grave, apenas ferimentos leves.

O ciclista competiu na Olimpíada do Rio no dia 6. Ele não conseguiu completar o percurso de 256,4 quilômetros do ciclismo de estrada. Mesmo sem provas para disputar, ele continuou na cidade. Segundo o Comitê Olímpico do Kosovo, o atleta estava treinando nas ruas do Rio.

