Atleta paralímpico supera marca de campeão olímpico no salto em distância

Se realizada em competições para atletas sem deficiência, o marca de Rehm, novo recorde mundial paralímpico, o colocaria no quarto lugar do ranking mundial. Em todas as edições dos Jogos Olímpicos, o alemão seria medalhista com um salto desses.

Rehm teve a perna direita amputada acima do joelho e compete com uma prótese em forma de gancho, semelhante àquela que era utilizada por Oscar Pistorius quando o sul-africano ainda competia. Nesta sexta, o alemão saltou 1,14m acima do segundo colocado (o holandês Ronald Hertog) e 1,49m melhor do que o medalhista de bronze, o russo Vadim Aleshkin, que bateu seu recorde pessoal. Há dois anos, Rehm também foi campeão mundial em Lyon (França), mas com um salto bastante inferior ao desta sexta-feira: 7,95m.

Durante os Jogos Paralímpicos de Londres, Pistorius, maior astro do esporte paralímpico na história, perdeu a final dos 200m para o brasileiro Alan Fonteles e acusou o brasileiro de utilizar próteses maiores do que o permitido, ganhando performance com isso.