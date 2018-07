Atleta vence 1.500m com tempo que lhe daria ouro na Olimpíada

Que a Paralimpíada é sinônimo de superação através do esporte, isso todo mundo já sabe. E em algumas ocasiões, as conquistas podem surpreender por conta do alto rendimento além do esperado. Foi o que aconteceu neste domingo com o Abdellatif Baka.

O atleta argelino ficou com a medalha de ouro nos 1.500m rasos classe T13, para atletas com baixa visão. Baka conquistou o lugar mais alto do pódio ao concluir a prova com o tempo de 3m48s29. Com a marca, além do ouro, o atleta também bateu o recorde mundial da distância. E isso não é tudo. O tempo cravado por Baka também lhe concederia a medalha de ouro da prova na Olimpíada. No caso, a medalha de ouro ficou com o americano Matthew Centrowitz, com o tempo de 3m50s.

E não pára por aí. Além de Baka, outros três atletas teriam ganhado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos: o etíope Tamiru Demisse na 2ª posição com 3m48s49, o queniano Henry Kirwa na 3ª posição com 4m49s59 e também o argelino Fouad Baka, irmão do medalhista, na 4ª posição com 3m49s84.

Tal diferença com a prova olímpica se deve pela estratégia adotada. Na prova realizada na Olimpíada foi disputada com base na prevenção dos atletas, que preferiram se poupar durante a prova e aumentar o ritmo nos momentos finais. Com isso, foi considerada mais demorada do que o comum.

"Não foi fácil para obter esta medalha de ouro", disse o medalhista de ouro. "Eu tenho trabalhado um ou dois anos non-stop e tem sido muito, muito difícil para mim", finalizou. Na prova adaptada, existem três classificações de acordo com o grau de deficiência, T11, T12 e T13. Conforme maior o número, menos grave é o caso.

Abdellatif Baka tem mais uma prova por competir. Na próxima terça-feira o atleta volta ao Estádio Olímpico para disputar os 400m rasos T13 com inicio previsto para as 17h30. Caso se classifique, Baka disputa a grande final da prova na quinta-feira às 12h12.