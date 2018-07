Brasileiras começam bem no Mundial de Ginástica Rítmica

A seleção brasileira de ginástica rítmica começou bem o Mundial da modalidade, disputado em Stuttgart, na Alemanha. As brasileiras Angélica Kvieczynski e Natália Gáudio se apresentaram pelo aparelho arco nesta segunda-feira, 7, e conseguiram boas notas. O torneio vale vaga para a Olimpíada de 2016.

Ao som de 'Amaluna', do Cirque du Soleil, Natália conseguiu a pontuação de 15.500 pontos (7.400 pela dificuldade e 8.100 pela execução). Enquanto isso, Angélica, ao som de 'The Winner Takes It All', da banda sueca Abba, recebeu a nota de 15.333 (7.500 pela dificuldade e 7.833 pela execução).

Natália Gáudio ressaltou a evolução que teve na coreografia com o arco desde os Jogos Panamericanos de Toronto, quando obteve a nota de 14.975.

"Eu tive uma grande melhora do Pan para cá. As mudanças que fizemos ficaram boas e a nota de dificuldade aumentou. É importante ver que estamos evoluindo e conseguindo adequar as séries para que elas fiquem cada vez melhores", verifica a brasileira.

As atletas ainda se apresentarão nesta terça-feira, 8, com as coreografias do aparelho bola. Ambas apresentações valem pela fase classificatória do torneio.

