Atletas brasileiros faturam ouro no lançamento de disco e no salto triplo

Dois brasileiros foram os destaques no circuito europeu de competições de atletismo nesta terça-feira. Izabela Rodrigues da Silva, do lançamento do disco, ficou com a medalha de ouro no Meeting Kladno Kladenske Memorial, na República Checa. Almir Júnior também brilhou ao garantir a melhor marca nos Jogos Paavo Nurmi realizados em Turku, na Finlândia.

Finalista olímpica nos Jogos de Tóquio 2021, Izabela, da IEMA-SP, ficou com o ouro ao atingir a marca de 60,56 metros. O segundo lugar foi da dinamarquesa Lisa Brix Pedersen com 58,69 metros, enquanto Chrysoula Anagnostooulou completou o pódio com 56,81 metros. A competição foi válida pela série bronze do World Athletics Continental Tour.

Também em Kladno, Fernando Ferreira, da IEMA-SP, ficou com o sexto lugar no salto em altura com 2,18 metros. O sírio Majd Eddin Ghazal, com 2,24 metros, levou o ouro.

Já no meeting que faz parte da série ouro do World Athletics Continental Tour, Almir Júnior também fez a sua parte e garantiu o primeiro lugar no salto triplo. O brasileiro, atleta da Sogipa-RS, venceu a sua prova com 16,90 metros. A marca foi alcançada em sua quarta tentativa. O italiano Tobia Bocchi terminou em segundo lugar com 16,68 metros seguido do chinês Yaoqing Fang que fez 16,58.

Na mesma competição, Eduardo de Deus, do CT Maranhão-MA, por pouco não pegou pódio. Ele ficou com o quarto lugar nos 110 metros com barreiras com o tempo de 13s47. O americano Aaron Mallet ficou com o ouro com 13s22, seguido do polonês Damian Czykierv com 13s32 e do britânico David King com 13s46.

Mais três brasileiros estiveram em ação no circuito europeu. Elaine Martins, do Pinheiros-SP, foi quinta colocada no salto em distância com 5,92 metros. Nos 100 metros, Lorraine Martins, do Pinheiros-SP terminou em sétimo lugar com 11seg58 enquanto Lucas Carvalho, do ICB-RJ acabou desqualificado nos 200 metros. As provas fizeram parte da série bronze do Continental Tour, disputado em Berna, na Suíça.