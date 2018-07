Atletas de 64 países já têm vaga garantida na Olimpíada do Rio

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro já têm garantidos atletas de ao menos 64 países, de cinco continentes diferentes. Eles se classificaram para disputar 19 modalidades - nove olímpicas e 10 paralímpicas - neste ano nas primeiras disputas que valeram vaga na Olimpíada de 2016.

Ao todo, 395 vagas olímpicas e 271 paralímpicas já foram preenchidas. Estes lugares foram conquistados pelos atletas em 18 torneios classificatórios, realizados a partir de junho deste ano. Trata-se por enquanto de pequena fração de um total de 10.500 atletas olímpicos e 4.350 paralímpicos que estarão no Rio em 2016.

"Foi um ano muito empolgante pela classificação dos primeiros atletas e das primeiras equipes para os Jogos Rio 2016", afirma Melina Xanthopoulou, gerente de inscrições esportivas do Comitê Rio/2016. "Isso faz com que eles e nós, do Comitê, já possamos nos sentir mais próximos dos Jogos e nos inspira a garantir que tudo estará preparado em perfeitas condições para que os atletas possam brilhar em seus grandes momentos."

Entre os esportistas garantidos no Rio estão os membros das famosas seleções de basquete dos Estados Unidos, masculina e feminina. O time masculino de hóquei sobre a grama da Índia também tem vaga assegurada. Entre as modalidades paralímpicas, as equipes de Brasil e Argentina do futebol de 5 estão garantidas na disputa.