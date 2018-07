Atletas olímpicos começam a chegar e até Paraguai é usado para aclimatação

Faltando apenas 17 dias para o início dos Jogos Olímpicos do Rio, equipes das mais variadas modalidades e dos mais diversos países começaram a chegar ao País para fazer o período de aclimatação. Um grupo de nadadores resolveu inovar e trocou o Brasil pelo Paraguai.

Entre eles está o canadense Santo Condorelli, medalhista de prata nos 100m livre nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e candidato a chegar pelo menos à final da prova no Rio. "Estou amando o Paraguai. Eu não conhecia a língua tão bem, mas tenho alguns amigos aqui que conhecem a língua e as pessoas daqui têm sido muito legais, especialmente à noite", disse o nadador ao site Swim Swam.

O grupo que está no Paraguai, treinado pelo espanhol Sergio Lopez, é bastante peculiar e conta com Zhen e Ting Wen Quagh, de Cingapura, e Rex Tullius, das Ilhas Virgens.

Em Santos (SP), começa nesta terça-feira o treinamento de diversas seleções de judô, entre elas Emirados Árabes Unidos, Egito, Usbequistão, Índia, Catar e Tunísia. Pelo Facebook, a ex-judoca Daniele Zangrando está procurando atleta de graduação mínima de faixa marrom para servirem de sparring nos treinos. "Aproveitem a oportunidade de treinar com um bi campeão mundial e medalhista olímpico Rishod Sobirov", postou.

Enquanto aguarda a definição se pode ou não participar da Olimpíada, a seleção de natação da Rússia está chegando a São Caetano do Sul (SP) para fazer sua aclimatação, enquanto que a China ficará hospedada no Pinheiros. Chineses, aliás, já estão usando a raia da USP para treinar no remo e na canoagem velocidade.