ATLETISMO DO BRASIL JÁ TEM NOVA GERAÇÃO DE SALTADORES PARA 2020

Eles devem participar da Olimpíada do Rio em 2016, mas estão sendo preparados para atingir o auge da carreira quatro anos depois, nos Jogos de Tóquio. O atletismo brasileiro, que ganhou sete de suas 14 medalhas olímpicas nos saltos horizontais, já tem uma nova geração de atletas que, na transição do juvenil para o adulto, estão com resultados de gente grande.

Núbia Aparecida Soares, Jéssica Carolina dos Reis e Higor Silva Alves, de 18, 20 e 21 anos, terminaram a temporada como líderes de suas provas - salto triplo e em distância - no País, com marcas que os colocam como candidatos reais à disputa do Mundial de Pequim, em agosto. Além disso, já estão bem posicionados no ranking mundial.

“A renovação está bacana. Eles são jovens, têm conseguido resultados apreciáveis”, avalia Antonio Carlos Gomes, superintendente de alto rendimento da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Mas o dirigente é cauteloso ao desenhar as perspectivas para os Jogos do Rio. “Mas não podemos avançar o sinal. São atletas que podem ir à 2016, mas de quem esperamos resultados em 2020.”

O trio se une pela amizade - treinam frequentemente juntos, apesar de defenderem clubes diferentes - e pelo talento. Nas últimas três temporadas, levaram o Brasil ao topo do ranking mundial juvenil. Jéssica terminou 2012 como vice-líder do salto em distância, enquanto Higor e Núbia encerraram 2013 e 2014 como número 1.

A triplista mineira Núbia se destaca pela precocidade. É a mais nova da turma, ainda juvenil, mas tem a 18.ª marca da lista mundial sênior, graças aos 14,22 m da vitória no Troféu Brasil, em outubro. E pensar que, há apenas três anos, ela ainda era jogadora de handebol na cidade de Lagoa da Prata...

“É por isso que eu ainda tenho muita coisa para corrigir”, destaca a atleta, que trabalha com Neilton Moura, na BM&F Bovespa, há apenas um ano. Ela conta, porém, que os três passos antes do arremesso no handebol são feitos na medida para auxiliar uma triplista.

Depois da vitória no Troféu Brasil, Núbia disse que mira os 15 metros. “Todo mundo quer saltar essa distância, mas ainda sou muito novinha. O importante é ir com calma.”

A mineira já sonha com a entrada na faculdade - quer cursar Física - e conversa muito sobre o mundo das Exatas com o amigo Higor, atleta de Barueri, que está no segundo ano de Engenharia Civil.

Desde os 12 anos, o garoto que queria ser jogador de futebol mas se encontrou no atletismo, treina em uma pista modesta no Jardim Silveira. São 200 metros de um piso desgastado pelo tempo - a borracha, instalada 15 anos atrás, chega a sumir em alguns pontos.

O corredor de salto ficou pequeno para o talento de Higor, que, em seu primeiro ano como adulto, venceu o Troféu Brasil com 8,18 m, 15.ª marca do mundo. Para correr a distância adequada ao alcance de seu salto, ele e seu técnico, Rogério Carmo, improvisaram o aumento do corredor - a borracha, que eles mesmos colaram, até está um pouco torta. A caixa de areia também precisou crescer, obra que a prefeitura do município, o sexto mais rico do Estado, fez. “Mas eu não reclamo de nada, não. Dou muito valor a tudo que eu conquistei. É mais fácil quem tem uma estrutura ruim se acostumar com o que é bom do que o contrário.”

O salto em distância masculino é, sem dúvida, a prova em que a renovação é mais intensa. O Brasil tem Mauro Vinicius da Silva, o Duda, atual bicampeão mundial indoor, com apenas 27 anos. E, além de Higor, outros dois jovens atletas se destacaram na temporada. Paulo Sérgio Oliveira e Tiago da Silva, de 21 anos, também tiveram seus melhores resultados do ano acima de 8 metros (8,13 m e 8,09 m, respectivamente). "Isso é muito bom por causa da competitividade. É um puxando o outro, e aí todo mundo melhora", confirma o saltador.

Sem nem ter uma tábua de impulsão em Barueri, Higor passou a fazer seus treinos técnicos em São Bernardo do Campo algumas vezes por semana - são 60 km de distância entre as cidades da região metropolitana. Lá, por vezes tem a companhia de Duda - que divide seus treinos entre São Bernardo e São Caetano do Sul -, e também Jéssica.

Prata da casa, a saltadora foi descoberta pela técnica Luciana Alves dos Santos há sete anos em uma competição escolar. Hiperativa, sempre gostou de esportes e tentou várias modalidades antes de ir competir no atletismo por sugestão de um professor. Antes de se especializar no salto em distância, corria provas de velocidade, e ganhou a medalha de bronze no revezamento 4 x 100 metros do Mundial Juvenil de Barcelona, em 2012.

Neste ano, Jéssica saltou 6,66 m e foi vice-campeã brasileira. Entre as 30 melhores do mundo, está a quatro centímetros do índice para o Mundial. “Sei que posso chegar logo aos sete metros. É uma distância que já estou beliscando em treinos.”

Os três atletas concordam na ambição de ir a 2016. Disputar a final olímpica, no Estádio João Havelange, é uma meta possível. E se deixarem... “Somos uma nova geração focada em nossos objetivos. E a gente vem sem medo de entrar na pista”, avisa Núbia.